По словам врача-педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, распространенное мнение о том, что избежать заражения коронавирусом вам помогут витамины и лекарства, является не более, чем мифом. Спасти от заражения, на самом деле, может только вакцинация.

комаровский

Принимать витаминные комплексы в профилактических целях бесполезно, утверждает врач. По его мнению, цинк, витамины D и С не имеют никакого отношения к вероятности заболеть. Они помогут укрепить иммунитет в том случае, если у вас имеется дефицит этих веществ. Это даст шанс на то, что болезнь будет протекать в более легкой форме, если вы все же заразитесь.

А вот то, заразитесь вы или нет, зависит от двух факторов. Первый — вирусная нагрузка, то есть с каким количеством вируса вам доведется встретиться, второй — от иммунитета, то есть от того, в каком состоянии будет организм в момент «встречи», отметил медик. Поэтому крайне важно следить за своей физической формой.

Правильно питаться, отказаться от вредных привычек, высыпаться и больше гулять, избегать стрессов — простые, но эффективные советы. Также очень важно проветривать помещение и увлажнять воздух.

Комаровский возмутился советами по лечению коронавируса, которые, по его словам, дают «жуткие эксперты». То дышать водкой, то содой, то капать раствор навоза, перечислил врач новомодные методы.