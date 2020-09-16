Для написания апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП есть все основания. Об этом Nation News заявил адвокат Владимир Алексеев.

Как писал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. После вынесения приговора Ефремов сменил адвоката. Представлять интересы артиста будет Роман Филиппов.

По мнению Алексеева, можно просить об уменьшении срока тюремного заключения.

«Там есть моменты, которые можно вынести в апелляционную жалобу. Я думаю, что Роман Михайлович, с учетом назначенного срока, найдет, о чем попросить суд апелляционной инстанции. Конечно, Филиппов видит, что можно вложить в апелляционную жалобу», — пояснил он.

Юрист также подчеркнул, что следит за этой историей «со стороны», но видит, «что там есть возможность подать апелляцию».