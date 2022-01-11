Домашний питомец дарит массу позитивных эмоций, но содержание любимца существенно осложняется, если у владельца возникает аллергическая реакция на шерсть животного. Аллергия иногда имеет накопительный характер: редкие контакты могут не вызывать таких ярких симптомов, как продолжительное повседневное общение с питомцем.

Симптомы

Симптомы чаще всего включают заложенность носа, сыпь, кашель, слезоточивость, отечность, затрудненное дыхание. Следует заметить, что реакция организма может появиться не только на шерсть, но и на эпителий и выделения животного. Что касается кошек, то это белок животного, попадающий в атмосферу вместе с частицами слюны и отмершими клетками эпителия.

Первым необходимым условием лечения для восприимчивого пациента является исключение контакта с животными. Но даже если человек не содержит питомца дома, он может подвергнуться воздействию аллергенов в другом месте с нежелательными для здоровья последствиями.

Современные методы лечения

В качестве терапевтических средств против аллергии предусмотрены всевозможные спреи, мази, сорбенты, аэрозоли, капли, антигистаминные средства, действие которых направлено на ослабление или купирование симптомов. Таким образом, они представляют собой не метод лечения, а вспомогательные меры при вынужденных обстоятельствах.

Единственным и эффективным способом лечения аллергии является иммунотерапия, по сути — противоаллергическая вакцинация: аллерген вводится в минимальной дозе, которая постепенно увеличивается для привыкания организма к раздражителю.

Существует немало видов аллергенов, которые в совокупности вызывают типичные проявления организма. Поэтому, для начала специалисты производят фундаментальные исследования, обеспечивающие наиболее четкие представления в этой области: необходимо учесть сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности пациента, после чего выбрать соответствующий подход в терапии.

Исследовательский институт в Москве

Научный центр разработки и исследования в Москве https://www.clinic.Nrcii.ru непрерывно ведет поиск по созданию противоаллергенной вакцины на различных животных. Институт оборудован материально-технической базой и осуществляет комплексное обследование и стационарное лечение пациентов.

Для каждого конкретного случая может быть рекомендован наиболее эффективный метод. Сперва проводится анализ крови на IgE-антитела или выявление реакции методом кожных проб.

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