«Мы спрашивали США: когда вы просите Китай присоединиться к трехсторонним переговорам, что вы конкретно имеете в виду? Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос», — заявил Фу Цун.

По его словам, если США согласятся снизить свой ядерный арсенал до уровня Китая, то он присоединится к переговорам на следующий же день.

Однако, отметил дипломат, Китай понимает, что «этого не произойдет».

КНР выступает за то, чтобы США и Россия продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и на его основе продолжили сокращать свой ядерный арсенал, добавил Фу Цун.

Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия и США могут согласовать договор, покрывающий все ядерное оружие.

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