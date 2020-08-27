Форвард «Барселоны» Лионель Месси предложил своему другу и бывшему одноклубнику Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити», утверждает ESPN.

Согласно данным источника, Месси уже связался с бразильским форвардом «ПСЖ» и рассказал о своем намерении продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Аргентинский форвард поинтересовался, не хочет ли Неймар тоже сменить команду и чемпионат.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. Действующий контракт бразильского нападающего с «ПСЖ» рассчитан еще на два года.

Messi wants Neymar to join him at Man City according to reports from Brazil. The pair won the Champions League, La Liga and Copa del Rey at Barcelona. This could be City's best chance of finally winning the elite competition. 🤔https://t.co/PVRYgNdfZH — Legit.ng (@legitngnews) August 27, 2020

Ранее сообщалось, что переход Месси обойдется «Манчестер Сити» в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.

Шейхи из ОАЭ, владеющие английским клубом, рассматривают все варианты, включая подписание 33-летнего нападающего в качестве свободного агента, если тот решит разорвать контракт с каталонской командой, или его обмен на ряд игроков.

«ПСЖ», принадлежащий катарским шейхам, не планирует покупать Месси, поскольку хочет усилить целый ряд позиций, а не приобретать одну суперзвезду.

Ранее каталонский клуб попытался отпугнуть потенциальных покупателей, потребовав за Месси полную сумму прописанных в его контракте отступных в размере 700 млн евро.