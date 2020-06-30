Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд обсудили по телефону противостояние России и КНР, сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

«Министр обороны поблагодарил Нидерланды за постоянную поддержку в противостоянии усилиям России и КНР в Европе», — говорится в сообщении.

Обсуждались также борьба с коронавирусом и вопросы НАТО. Сообщается, что стороны упомянули и 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, помянув «тех, кто пожертвовал жизнью за наши общие ценности и свободу».