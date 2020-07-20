Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing (рейс МН17) на востоке Украины в июле 2014 года, сообщили Mpravda.com в понедельник в пресс-службе суда.

Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.

«Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «суд не задал никаких вопросов (российской стороне) на данный момент».

Ранее правительство Нидерландов распространило заявление, в котором сообщило о намерении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17. Позже Страсбургский суд подтвердил Mpravda.com факт получения жалобы. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.

В пресс-релизе ЕСПЧ пояснил, что «в настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около 7000 индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в суде в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине».

Добавляется, что среди них – две жалобы, поданные родственниками жертв катастрофы MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял Mpravda.com заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК «Бук», поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.