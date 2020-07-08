Европейский суд по правам человека сообщил в среду, что отказался применять меры для сохранения полномочий судей Конституционного суда Армении, которые, по утверждению властей страны, истекли после внесения поправок в Основной закон страны.

Ранее власти Армении заявили, что по внесенным в конституцию поправкам с 26 июня глава КС Грайр Товмасян смещается с должности, а полномочия трех судей — Феликса Тохяна, Альвины Гюлумян и Гранта Назаряна – прекращаются. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей Конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона о КС. Кроме того, четверо судей отмечали, что эта статья не была оспорена в Конституционном суде, не сочтена противоречащей конституции и не признана парламентом утратившей силу.

В сообщении, размещенном на сайте ЕСПЧ, отмечается, что четверо заявителей потребовали, чтобы Европейский суд дал указание правительству Армении заморозить исполнение конституционных поправок и сохранить их должности.

«Суд решил отклонить запрос как выходящий за рамки применения правила 39 (обеспечительные меры) регламента ЕСПЧ, поскольку он не сопряжен с риском серьезного и непоправимого ущерба основополагающему праву, предусмотренному Европейской конвенции о правах человека», — говорится в заявлении суда. В ЕСПЧ уточнили, что подобные запросы удовлетворяются лишь в исключительных случаях.

Отмечается также, что несмотря на отклонение требования о введении обеспечительной меры, судьи могут подать заявление для рассмотрения жалобы в ЕСПЧ. «При необходимости Суд может принять решение о приоритетности некоторых заявлений», — отмечается в сообщении.

Согласно разъяснениям, размещенным на сайте Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ принимает обеспечительные меры в отношении государств – членов Совета Европы, если придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда. При получении жалобы ЕСПЧ может обязать государство принять определенные меры на период рассмотрения дела в Суде. Как правило, Суд дает государству указание воздержаться от тех или иных действий.