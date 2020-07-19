Американский ракетный эсминец Porter («Портер») начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter класса «Арли Берк» начал переход в Черное море 19 июля 2020 года, чтобы усилить региональную стабильность на море, участвуя в 20-х учениях Sea Breeze 2020, организуемых США и Украиной», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это пятый американский корабль, который вошел в воды Черного моря с начала 2020 года. Последними кораблями, которые побывали в Черном море, были USS Oak Hill и USS Porter. Во время пребывания в Черном море корабли участвовали в учениях по взаимодействию с ВМС Болгарии, ВМС Румынии, Береговой охраной Грузии и ВМФ Турции.

«Возвращение Porter в Черное море подтверждает приверженность Шестого флота США и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО… Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальным представлением решимости США в отношении коллективной защиты Европы», — приводятся в заявлении слова вице-адмирала Джина Блэка, командующего Шестым флотом США.

В учениях Sea Breeze планируется задействовать 2 тысячи человек из девяти стран, в том числе 27 кораблей и 19 самолетов. Список стран, которые примут участие в Sea Breeze 2020, включает Болгарию, Францию, Грузию, Норвегию, Румынию, Испанию, Турцию, Украину и Соединенные Штаты.