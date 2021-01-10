По словам российского врача-терапевта и диетолога Екатерины Бурляевой, людям, заразившимся коронавирусом, следует отказаться от некоторых продуктов. Речь, конечно, идет о тех, кто болеет в средней или тяжелой форме.

соль

В первую очередь, необходимо ограничить потребление соли, сахара и трансжиров (от последних лучше вообще отказаться навсегда — по возможности). Хлеб и другие мучные изделия с дрожжами, газировка, колбасы, сосиски, жирное мясо, жирные сыры — все это лучше оставить на потом. Кроме того, следует отказаться от чипсов и фастфуда. Алкоголь тоже под запретом.

Дело в том, что соль способна делать кровь более густой, а сахар и дрожжи могут спровоцировать воспаление. При этом при коронавирусе страдают сосуды и есть опасность возникновения тромба.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко, в свою очередь, советует при коронавирусе снизить количество соленой еды: рыбы, огурцов итак далее. Взамен он предложил пить больше воды. Очень важно не допустить обезвоживание организма.

Ранее медики назвали напиток, чаще других приводящий к инфарктам. Это коктейль из алкоголя и энергетика. Оба ингредиента и по отдельности оказывают на сердечно-сосудистую систему негативное влияние, а их сочетание и вовсе вызывает серьёзные проблемы.