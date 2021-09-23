Кредитная история нужна для того, чтобы банки понимали, можно ли доверять определённому человеку. Заведения будут оценивать клиента по тому, как раньше он погашал задолженности. Если человек своевременно совершал платежи, тогда беспокоиться не о чем. Вероятнее всего, он и дальше не будет подводить. Всё же бывают ситуации, когда люди допускают просрочки, что негативно сказывается на кредитной истории. Стоит ознакомиться с последствиями несвоевременной выплаты долга и с тем, что делать дальше.

Чем опасны просрочки по кредитам?

Взять кредит с плохой кредитной историей и просрочками не так уж просто, потому как многие банки будут давать отрицательный ответ. Они не хотят сталкиваться с трудностями, поэтому отказывают человеку. До тех пор, пока КИ будет плохой, человек будет испытывать различные неудобства.

Просрочки обычно появляются тогда, когда по каким-то причинам не удаётся своевременно сделать платёж. Возможно, человек остался без работы, у него начался тяжёлый период в жизни, возникли проблемы со здоровьем. В такой ситуации нужно связаться с финансовой организацией и лично обсудить подобный момент. Если этого не сделать и просрочить платёж, тогда последствий не избежать.

Человеку станут начислять пени, из-за чего придётся переплачивать. Также его могут оштрафовать. Кредитная история будет испорчена, и в будущем это доставит неудобства. По этой причине следует стараться вовремя погашать долг и не игнорировать звонки от банков и микрофинансовых организаций.

Есть ли смысл обращаться в банк людям с плохой кредитной историей?

Не все организации готовы работать с теми людьми, которые несвоевременно погашали задолженность. Банки предъявляют строгие требования к заёмщикам и тщательно проверяют всю информацию о человеке. Есть большая вероятность, что не удастся получить даже маленькую сумму. Банки не доверяют тем, кто раньше не платил вовремя, так как не хотят проблем.

Человек может попробовать оформить кредит, но вряд ли получит положительный ответ. Лучше обратиться в МФО, так как они более лояльно относятся к клиентам. Микрофинансовые организации дают займы даже тем, у кого есть просрочки.

Как исправить кредитную историю?

Если кредитная история плохая, её в любом случае нужно постараться исправить. Сделать это непросто, но есть несколько способов.

Например:

Нужно взять несколько микрозаймов, а затем их вовремя погасить. Они перекроют старые просрочки и улучшат кредитную историю. По имеющемуся кредиту следует исправно перечислять платежи. Нельзя допускать начисления пени. В будущем нужно всегда задумываться о том, удастся ли вовремя погасить долг. Если есть проблемы с деньгами, то лучше не брать заём.

Когда задерживают зарплату, лишают работы, кладут в больницу, нужно связываться с финансовой организацией и сообщать об этом. Нередко компании могут пойти навстречу человеку, и это позволит избежать просрочек и штрафов.