Лев Лещенко, недавно раскритиковавший названный бранным словом новый проект вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна, где были порнографические сцены, с участием в том числе и девушек из России, оправдался за использование нецензурной лексики.

Речь шла, в частности, о программе «Музыкалити», которую ведет Максим Галкин.

Во время съемок народный артист РСФСР выругался, но был уверен, что в эфир это не пойдет, — рассказывают РИА Новости.

Артист ожидал, что его слова вырежут при монтаже.

«Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо «обалденно» я там где-то даже сказал какое-то матерное слово», — пояснил Лещенко.

Но в целом ничего страшного и грязного в матерщине певец не видит.

«Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», Лев Лещенко раскритиковал видеоролик на песню «Till the End» нового проекта Тилля Линдеманна, назвав его «грязным» и «пошлым».

Народный артист РСФСР посоветовал лидеру группы Rammstein не «лезть со своими уставами» и не навязывать россиянам чуждые им ценности.

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