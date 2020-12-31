Печень – «молчаливый» орган, на ранних стадиях заболевания никак себя не проявляет. Бытует мнение, что проблемы с этим органом имеют только алкоголики, но это не совсем так.

печень

НАЖБП, неалкогольная жировая болезнь печени, может приводить к циррозу. Жирная пища, избыток рафинированных углеводов, чрезмерное потребление фруктозы – потенциальные «убийцы» этого важнейшего органа. Людям с ожирением, а также тем, у кого есть инсулинорезистентность, делать обследование печени жизненно необходимо.

Присутствие в характеристике образа жизни как минимум трех из пяти стресс-факторов – основание для визита к врачу.

Первое — окружность талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин, второе — давление свыше 130/85 мм рт. ст., третье — уровень глюкозы более 5,6 ммоль/л, четвертое — повышенный триглицеридов в сыворотке крови, пятое — повышенный уровень холестерина.

Замечали ли вы у себя слабость, сонливость, раздражительность, снижение внимания и плохое настроение? Эти симптомы часто списываются на бессонную ночь, стресс или авитаминоз. Однако одной из вероятных причин является повышение аммиака в крови. Происходит это из-за нарушения работы печени, которая перестает справляться с очищением организма от токсинов.