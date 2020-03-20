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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение с использованием нецензурной лексики, в котором объяснил карантином у эскортниц исчезновение из соцсетей фотографий с курортов.

В своем стихотворении музыкант отметил, что в социальных сетях перестали появляться фотографии с пальмами, пляжами, яхтами и виллами, которыми раньше, по его мнению, делились девушки, оказывающие эскорт-услуги.

Шнуров также пришел к выводу, что они вернулись из-за рубежа и сидят на карантине.

«Выставки, любовь к картинам

Не увидите, ребят.

Весь эскорт под карантином

Прилетели и сидят», — подчеркнул лидер группы «Ленинград».

«Рамблер» писал, что все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны две недели оставаться на карантине дома и сообщать о себе врачам, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно статье 236 УК РФ, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, его могут отправить в тюрьму на год. Если же его действия повлекли смерть человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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