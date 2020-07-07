Майк Помпео ранее обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в «духе Оруэлла». По словам Помпео, местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру. Он добавил, что Гонконг до этих пор процветал, потому что там «допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона».

Выступая на брифинге, представитель МИД КНР в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Помпео ответил, что не собирается тратить на это время.

«На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то», – заявил Чжао Лицзянь.

Ранее стало известно, что в Гонконге рекомендовали пересмотреть все книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности. Об этом сообщала местная газета South China Morning Post со ссылкой на бюро по вопросам образования Гонконга.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Ранее радио Sputnik сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео считает, что не следует допускать, чтобы Китай относился к водам Южно-Китайского моря как к части своей «империи».

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