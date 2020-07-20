со ссылкой на спикера законодательного органа Зинаиду Гречаный.

Депутаты партии «Платформа «Достоинство и правда» наряду с коллегами из партии «Действие и солидарность» на минувшей неделе зарегистрировали в парламенте проект вотума недоверия действующему кабмину.

Авторы инициативы полагают, что кабинет министров превысил полномочия и не справился с обязанностями, в частности, с решением социально-экономических проблем.

Вотум отказалась поддержать коалиция социалистов и демократов, а также независимый депутат Александр Олейник.

Ранее в понедельник радио Sputnik сообщило, что парламент республики намеревался выразить недоверие кабмину.

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