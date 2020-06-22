Представители Германии не посетят парад Победы в Москве. Об этом посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил News.ru.

26 мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

«В настоящее время я исхожу из того, что представителей Германии (на параде. — Прим. ред.) не будет», — заявил сегодня фон Гайр.

Он отметил, что, если понимает правильно, в 2020 году московский парад Победы будет особенным из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенным будет и круг иностранных гостей. При этом дипломат подчеркнул, что пока немецкое посольство не получило точных сведений об участии представителей Германии в мероприятии.

На прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался посещать парад Победы в Москве из-за продления в Азербайджане карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, но сообщил, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и 75 военнослужащих представят страну на параде вместо него.