Национальная служба здравоохранения Британии сообщила о еще одной редкой реакции на коронавирусную инфекцию. Пациент из-за индивидуальных особенностей организма полностью пожелтел.

глаза

Ленни Джонсу 69 лет, он живет в Британии. Он стал уже двенадцатым пациентом в стране с таким проявлением инфекции.

Мужчина почувствовал себя плохо, но списал все на обычную простуду. Какое-то время он лечился дома стандартными методами и вроде бы даже начал поправляться. Однажды утром он проснулся и, по его словам, «стал вылитым Бартом Симпсоном». Вскоре Джонс начал сильно задыхаться, его госпитализировали. Пациенту пришлось делать полное переливание крови, у него был крайне высокий уровень билирубина и проблемы с печенью.

Билирубин — жёлчный пигмент, один из главных компонентов жёлчи в организме человека и животных.

Ранее стало известно, что в Великобритании зарегистрировали первый случай корковой слепоты как осложнения при коронавирусе. Это заболевание неврологической природы, при котором из-за поражения затылочных долей мозга полностью пропадает зрение, при этом зрачки продолжают реагировать на свет. Осложнение проявилось у 54-летнего мужчины. До госпитализации он болел 10 дней, у него был жар и сильная одышка. Мужчина выздоровел от коронавируса, но зрение к нему вернулось не полностью — он может различать свет и большие предметы.

Врач-инфекционист Мария Мясникова порекомендовала при лечении от COVID-19 больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом.