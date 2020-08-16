Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН.

В пятницу Совбез не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», — написал Пушков.

По его словам, это стало еще одним ударом по авторитету Вашингтона.

«От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2″, растет сопротивление их действиям», — заключил сенатор.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Россия проголосовала в Совбезе ООН против предложенного США проекта резолюции, так как последовательно выступает против попыток навязывания подобных ограничений Тегерану.