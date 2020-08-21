Актер Иван Стебунов, которого описали как водителя машины Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом, высказался по этому поводу, пишет «СтарХит».

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. СМИ сообщали, что в машине с Ефремовым ехали его коллега Иван Стебунов с супругой. Однако сам артист это опроверг, заявив, что просто быстро оказался на месте трагедии.

Однако на заседании суда по делу тайный свидетель заявил, что актер находился на пассажирском сиденье, а на месте водителя сидел молодой человек с темными волосами, одетый в жилет. А адвокат артиста Эльман Пашаев назвал водителя известным человеком.

По данным «СтарХит», под это описание подходит Иван Стебунов, который в вечер трагедии был в болоньевом жилете.

«Понятно-понятно. Я не знаю еще ничего. Еще узнаю об этом. Пока без комментариев», — заявил изданию Стебунов.

Ранее в эфире программы «Судьба человека» актер рассказал, почему так быстро оказался на мести аварии. По его словам, они с женой ехали за Ефремовым, чтобы отвезти его на капельницу и вывести из запоя.