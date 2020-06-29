За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как уточняется в официальном Telegram-канале оперштаба, у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, напоминает оперштаб.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в мире выявили более 178 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.