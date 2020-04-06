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Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса сообщила о распространении коронавирусом среди священников. Заражение подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова.

Кроме того, COVID-19 подозревают у двоих священнослужителей из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, говорится в Telegram-канале группы.

Всех, кто контактировал с заболевшим, попросили внимательно отнестись к состоянию своего здоровья и самоизолироваться.

Накануне NEWS.ru сообщал, что анализы на COVID-19 у троих священнослужителей Московской епархии дали положительный результат.

Коронавирус подтвердился у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино, иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева.

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