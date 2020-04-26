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Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Еще у четырех пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто пять больных коронавирусом», — написал глава региона.

Как уточняется в Telegram-канале правительства региона, один новый зараженный в Прокопьевске, два — в Кемерово, и один в поселке Краснобродский.

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлено 107 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2699 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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