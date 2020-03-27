Еще трое человек, заразившихся коронавирусом, вылечены и выписаны из больницы в Москве. Об этом пятницу, 27 марта, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Двух выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного — из медицинского комплекса в Коммунарке», — сказала она.

По ее словам, повторные анализы на коронавирус у выздоровевших показали отрицательный результат.

26 марта сообщалось, что от COVID-19 удалось вылечить 38 человек в России. Таким образом, число выздоровевших возросло до 40 пациентов, в том числе 18 — в столице. Они находятся в удовлетворительном состоянии, отметила Ракова.

«При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации. В московских больницах созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения», — добавила заммэра.

Всего к четвергу в России было диагностировано 840 случаев заражения корнавирусной инфекцией, в том числе 546 — в Москве. Из них большая часть — около 400 — проходят лечение в стационарных условиях, 20 — в так называемых медицинских обсерваториях. Около ста пациентов лечатся дома.

Ранее двое пациентов в Москве скончались. Ими стали граждане 88 и 73 лет, у которых были сопутствующие патологии.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.