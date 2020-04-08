Оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщил в среду, 8 апреля, о смерти еще семи пациентов в Москве. Один из них умер в частной клинике.

Отмечается, что пациенты имели сопутствующие заболевания. «Среди них — люди в возрасте от 46 до 90 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы», — добавили в штабе. По словам медиков, трое из погибших страдали хроническим бронхитом.

Мужчине, который умер в частной клинике, было 74 года. У него были больное сердце и сахарный диабет.

В Москве по состоянию на 14:00 8 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась у более 5,8 тыс. человек. При этом подавляющее большинство — 85% — среди новых заразившихся составляют граждане младше 65 лет.

Для борьбы с инфекцией в столице переоборудовано 10 городских больниц и 9 лабораторий, работы ведутся еще в 25 медучреждениях, чтобы дополнительно подготовить их к приему больных.

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