Еще семь отделений Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом со ссылкой на представителя медучреждения сообщили «РИА Новости».

Отмечается, что закрыты три травматологических, два нейрохирургических, детское ортотравматологическое и отделение сосудистой хирургии в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

22 апреля сообщалось об обнаружении крупного очага коронавирусной инфекции во Владивостокской больнице № 2, рассчитанной на тысячу коек. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

23 апреля стало известно, что Приморский краевой онкологический диспансер работает в ограниченном режиме из-за нескольких врачей, контактировавших с зараженными коронавирусом.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.

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