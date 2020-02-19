Вторая петербурженка с подозрением на коронавирус COVID-2019, сбежавшая из инфекционной больницы имени Боткина, должна быть госпитализирована принудительно. Такое решение в среду, 19 февраля, вынес Невский районный суд Санкт-Петербурга по иску Роспотребнадзора.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга решил удовлетворить административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к Анне Рыбаковой», — приводит «Интерфакс» слова судьи Светланы Петий.

Сама Рыбакова на судебное заседание не явилась, решение было принято в ее отсутствие. Исполнение принудительной госпитализации петербургский суд возложил на судебных приставов.

В соответствии с постановлением суда пациентку необходимо доставить в инфекционную больницу имени Боткина сроком не менее чем до 24 февраля. При получении дважды отрицательных результатов обследования на коронавирус и при отсутствии симптомов инфекции она будет выписана.

Кроме этого, судья сообщила, что пациентку пытались известить о необходимости явиться в суд, а также просили о содействии 23-й отдел полиции. Однако дверь квартиры никто не открыл, а повестка в суд осталась в почтовом ящике.

Первой сбежавшей из инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге стала Алла Ильина, которая 11 февраля замкнула электроцепь и взломала замок карантинного бокса. Три дня спустя ее примеру последовали еще трое пациентов — двоих из них медики уговорили вернуться. Главный инфекционный врач города Наталия Башкетова подала в суд иск о принудительной госпитализации Ильиной, 17 февраля он был удовлетворен.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что главный врач больницы имени Боткина Алексей Яковлев после побега этих граждан из-под карантина был уволен. Решение о снятии Яковлева с должности главврача принял председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Очагом эпидемии нового коронавируса COVID-2019, вызывающего тяжелую пневмонию, стал китайский город Ухань в конце 2019 года. Вскоре инфекция распространилась и на другие страны. По состоянию на 19 февраля, количество подтвержденных случаев заражения превысило 72 тыс., скончались от пневмонии более 1800 пациентов.