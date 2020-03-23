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Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что к 23 марта еще одну пациентку, заразившуюся коронавирусом, выписали после полного выздоровления. Об этом сообщается на сайте главы города.

Речь идет о 16-летней москвичке, которая лечилась в инфекционной больнице номер один после возвращения из Италии.

«Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика», — подчеркнула Ракова.

Первый выздоровевший пациент с коронавирусом был выписан в Москве 7 марта. Вскоре вылечились еще семь человек.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 61 инфицированного, 54 из них — в Москве. За все время в стране было 367 зараженных, часть из них уже выздоровели.

Одна пациентка — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

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