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В городской больнице №1 Екатеринбурга ввели карантин. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по Свердловской области по борьбе с коронавирусом.

В сообщении говорится, что несколько пациентов и контактных врачей учреждения госпитализированы в инфекционный корпус городской больницы №40, информации об их точном числе и состоянии пока нет.

Больница №1 закрыта на карантин для проведения необходимых эпидемиологических мероприятий, в связи с этим все плановые операции отменены. Пациенты, которые нуждаются в неотложной помощи, будут переведены в городскую клиническую больницу №40 и центральную городскую больницу №7.

По состоянию на 18 апреля, всего в Свердловской области зарегистрировано 126 случаев заражения пневмонией COVID-19.

4 апреля карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом ввели в еще одном медицинском учреждении России. В Княжпогостской больнице в Коми умерли два пациента с указанным диагнозом, однако, по данным местных властей, очаг заражения удалось купировать.

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