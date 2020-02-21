Второго студента Дальневосточного федерального университета из Китая, прибывшего в четверг во Владивосток, поместили в карантинный корпус, сообщил РИА Новости проректор по медицинским вопросам ДВФУ Олег Пак.

Ранее китайских студентов и профессоров ДВФУ по возвращении после каникул во Владивосток стали помещать на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Первыми благополучно прошли карантин и выписались два профессора. Затем выписали десять студентов.

«Еще один студент из Китая, который накануне прибыл во Владивосток из Москвы, помещен на 14-дневный карантин», — сообщил Пак.

Он добавил, что в настоящий момент в карантинном корпусе находятся два студента из КНР. Для них созданы комфортные условия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус, позже получивший официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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