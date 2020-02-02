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Еще одно достижение: Роналду забил 722 гола в составе команды и сборной

22:15 02/02/2020

Криштиану Роналду вновь отличился своей точностью. Нападающий «Ювентуса» в матче чемпионата Италии забил два мяча в ворота противника, сообщает «Российская газета».

Оба гола были забиты Роналду с пенальти. В матче 22 тура чемпионата Италии противником «Ювентуса» была команда «Фиорентина», которая пропустила в свои ворота три мяча, не забив ни одного сопернику.

Роналду поднялся на третье место по количеству голов в официальных встречах за клуб и национальную сборную. Он подвинул с этой строчки немецкого нападающего Герда Мюллера, в активе которого 720 мячей. На счету у форварда «Ювентуса» теперь числится 722 гола. Первое место в рейтинге занимает легендарный Пеле – 767 голов. На втором месте игрок из Бразилии Ромарио – 734 гола.

В ноябре Криштиану Роналду установил свой новый рекорд по количеству голов за национальную команду в течение календарного года. В 2019 году он отправил в ворота соперников 14 мячей. В сентябре прошлого года итальянский футболист завоевал статус лучшего снайпера отборочных раундов чемпионатов Европы за всю историю. В матче с Литвой Роналду забил четыре мяча.

Футболист может похвастаться успехом не только на поле, но и в социальных сетях. В конце прошлого года игрок был признан самой богатой звездой в Instagram. За год он заработал на этой площадке 38,2 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллиардов рублей). Второе место в рейтинге занял его коллега аргентинский футболист Лионель Месси. В 2019 году посты в Instagram помогли ему заработать 18,7 миллиона фунтов стерлингов (1,5 миллиарда рублей).



