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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом. Сейчас она находится дома на карантине, передаёт «Подъём».

«Да, у меня в лёгкой форме протекает это заболевание. За мной очень хорошо смотрят врачи. Ничего плохого в этом нету. Так же как многие москвичи я нахожусь дома».

Парламентарий отметила, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания. Все лица, контактировавшие с нею, изолированы.

Это уже второй депутат столичной думы с подтвержденным диагнозом.

Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Мосгордумы Евгений Ступин также признался, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. При этом Ступин рассказал о бюрократизме и халатности: врачи сообщили ему, что он инфицирован только спустя неделю после тестирования.

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