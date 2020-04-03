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В Москве скончались четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно информации оперштаба, среди умерших были пациенты в возрасте от 80 до 86 лет и один 34-летний мужчина.

34-летний пациент страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

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В течение последних четырех дней он находился на искусственной вентиляции легких. У него была диагностирована двусторонняя пневмония, полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния.

Также сообщается, что у всех погибших были сопутствующие заболевания: хронический бронхит, пиелонефрит, гипертония, атеросклероз.

Как ранее сообщал «Рамблер», к 3 апреля в России подтверждены 4149 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 601 человека. 281 человек выздоровели, 34 пациента скончались.

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