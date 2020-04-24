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Невролог Виктор Шахнович сообщил в Facebook о смерти двух московских врачей после заражения коронавирусом.

Шахнович рассказал, что скончался оториноларинголог и отоневролог Дмитрий Капитанов, работавший в институте имени Бурденко. По словах Шахновича, Капитанова пытались лечить гелием и плазмой, однако никакие методы лечения ему не помогли.

В России умер первый врач, лечивший коронавирус

В тот же день Шахнович сообщил о смерти анестезиолога-реаниматолога, кардиолога Николая Гончарова.

Ранее издание Moscow Times сообщило о смерти уролога Максима Старинского, который работал в госпитале ветеранов войн №3 и принимал пациентов с коронавирусом. По данным издания, в больнице COVID-19 подтвердился у 64 сотрудников.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России в 24 апреля зафиксировано 68622 случая заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 5849 человек. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

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