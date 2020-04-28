Два жителя Рязанской области с подтвержденным коронавирусом скончались в рязанских больницах.

«Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает о том, что сегодня стало известно о смерти двух пациентов рязанских больниц, имеющих положительный тест на COVID-19», — цитирует «РИА Новости» правительство региона во вторник, 28 апреля.

78-летний мужчина скончался после перенесенного инфаркта, причину смерти 71-летнего пациента установит экспертиза. На прошлой неделе в Рязанской области умер 66-летний мужчина с подтвержденным COVID-19.

Общее число больных COVID-19 в Рязанской области достигло 788.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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