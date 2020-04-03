Все новости на карте

В столице в пятницу скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом проинформировали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в пятницу, 3 апреля.

— Среди умерших — пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 34-летний пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. У него были также диагностированы отек легких и головного мозга, кровоизлияние и полнокровие внутренних органов.

В штабе напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции всем москвичам вне зависимости от возраста.

С понедельника, 30 марта, в Москве введен режим полной самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только для похода в магазин или аптеку. А также на работу, если есть необходимость лично присутствовать на рабочем месте. Такие меры призваны прекратить распространение коронавирусной инфекции.

Видео дня. Силиконовая доля: кто из звезд увеличивал грудь