В Москве скончались еще четыре пациента, госпитализированные с диагнозом коронавирус. Возраст умерших от 76 до 86 лет. Об этом 30 марта сообщил Оперативный штаб по COVID-19.

Отмечается, что у всех четверых была диагностирована пневмония при положительном тесте на коронавирус. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

«Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Оперативный штаб призвал москвичей соблюдать режим самоизоляции.

В России всего выявлено 1836 случая заболевания, скончались 17 пациентов.

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Ранее, в понедельник, сообщалось, что Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Московской области. У женщины также были другие проблемы со здоровьем. Она страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в 2019 году перенесла инфаркт.