В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.

Всего число умерших в столице достигло 611.

Большинство скончавшихся страдали от сопутствующих заболеваний. Оперштаб напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

По последним данным, всего в России зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.

Как отметила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых — 5%, еще у 15% пневмония.