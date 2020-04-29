В Москве за прошедшие сутки скончались еще 65 пациентов с коронавирусом, сообщили 29 апреля в оперштабе.
Всего число умерших в столице достигло 611.
Большинство скончавшихся страдали от сопутствующих заболеваний. Оперштаб напомнил россиянам о необходимости соблюдать режим самоизоляции.
По последним данным, всего в России зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.
Как отметила 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова, в стране небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых — 5%, еще у 15% пневмония.