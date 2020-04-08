Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве. Таким образом, число выздоровевших достигло 270 человек, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в среду, 8 апреля.

При выписке пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации, передает ТАСС.

По словам вице-мэра, около 1,7 тыс. инфицированных проходят лечение на дому. Это те, у кого болезнь протекает в легкой форме. Врачи наблюдают за ними с помощью технологий телемедицины.

6 апреля Ракова сообщила о 12 выздоровевших за сутки и 206 всего.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли 58 человек, вылечились ― 494. Кроме того, утром 8 апреля стало известно о смерти инфицированного пациента в Пермском крае.

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