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В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

Рамблер

У этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный тест на коронавирусную инфекцию.

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Ранее, как писал «Рамблер», врачи выяснили, что коронавирус поражает не только верхние и нижние дыхательные пути, но и другие органы: почки, печень, кишечник, сердечную мышцу и нервную ткань. Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов заявил, что COVID-19 «это не просто очередное ОРВИ, это что-то более многообразное и многостаночное».

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