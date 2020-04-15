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За последние 24 часа в России скончались 28 пациентов, которым ранее диагностировали новый коронавирус. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает в среду, 15 апреля.

По последним данным, с начала пандемии на территории 84 субъектов РФ зафиксировали 24 490 случая инфицирования. Всего выздоровели 1986 человек. 198 — скончались.

Ранее сообщалось, что более 130 тысяч человек в России остаются под меднаблюдением из-за коронавирусной инфекции нового типа.

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