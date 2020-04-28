Все новости на карте

В Московской области вылечились от коронавируса еще 25 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию все они выписаны», — сказано в сообщении.

Таким образом, всего COVID-19 в регионе смогли побороть 344 человека.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в области по-прежнему остается сложной. Глава региона отметил, что все введенные из-за распространения вируса ограничения необходимо продлить на майские праздники.

Согласно последним данным, в Московской области количество инфицированных COVID-19 достигло 9 780 человек.

Видео дня. Звезды начали сходить с ума на изоляции