В Москве скончался еще 21 пациент с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число умерших в столице составило 148 человек, сообщили 17 апреля в оперштабе.

Отмечается, что у всех скончавшихся в пятницу была диагностирована пневмония, большинство из них имели имели сопутствующие заболевания.

Среди умерших — пациенты в возрасте от 34 лет до 91 года.

34-летнему мужчине был поставлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика (состояние, при котором люди с чрезмерной степенью ожирения испытывают альвеолярную гиповентиляцию, то есть не способны дышать достаточно глубоко и быстро — Ред.).

У других пациентов выявлены гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом второго типа.

Оперштаб в очередной раз призвал россиян неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в пятницу, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти ожидали роста госпитализаций пациентов с коронавирусом к концу недели в три-четыре раза выше текущего.

Он добавил, что для предотвращения распространения коронавируса, в столице ужесточат пропускной режим, если увидят рост количества нарушений со стороны граждан.

Всего в РФ выявлено 32 008 случаев заражения COVID-19, умерли более 290 человек.

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