Еще 128 человек, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели в Москве. Таким образом, общее количество вылечившихся в столице составляет 3175 человек. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова 26 апреля.

Число выздоровевших продолжает увеличиваться, отметила Ракова. Также она предостерегла граждан от попыток самолечения, порядок лечения может назначить только врач на основе симптомов и тяжести заболевания.

«Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача», — отметила она.

Накануне прирост числа выздоровевших составил 312 человек. В тот же день столичный депздрав заверил, что дефицита мест в больницах для лечения пациентов с COVID-19 не наблюдается.

Мэр города Сергей Собянин 23 апреля пообещал удвоить количество коек в ближайшие полторы недели.

По состоянию на 25 апреля, в России подтвердились 74 588 случаев заболевания COVID-19, из них 5966 — за последние сутки. 6250 человек вылечились. 681 пациент скончался. Всего в стране проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус.

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