Европейское космическое агентство опубликовало видеоролик, посвященный кратеру Королева на Марсе. Видео было создано на основе кадров, ранее полученных при помощи орбитальной исследовательской станции «Марс-Экспресс»

«Марс-Экспресс» был запущен 2 июня 2003 года, а 25 декабря вышел на орбиту Красной планеты. За 15 лет при помощи зонда уже было совершено немало открытий — в частности, он позволил обнаружить водяной лёд в южной полярной шапке в конце марсианского лета, а также найти в атмосфере Марса метан, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Кратер Королева представляет собой углубление диаметром около 82 километров, расположенное в низине неподалёку от северного полюса Красной планеты. Он получил своё название в честь генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева, под руководством которого руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Заполнен кратер не снегом, как могло бы показаться на первый взгляд, а льдом, толщина которого на протяжении всего года почти не изменяется и составляет примерно 1,8 километра. По мнению специалистов, не таять льду помогает феномен, который в пресс-релизе обозначается как «холодная ловушка» — воздух непосредственно над кратером охлаждается и, поскольку холодный газ оказывается плотнее сравнительно тёплого, «оседает» на поверхность и прикрывает собой лед, не позволяя ему таять.