Евросоюз выделит €100 млрд в качестве программы краткосрочного сохранения занятости населения, получившей название SURE, из-за введенного карантина. Соответствующая публикация появилась в четверг, 2 апреля, на сайте Еврокомиссии.

Таким образом власти хотят помочь сохранить доходы своих граждан и оказать финансовую поддержку предприятиям. На содействие, в том числе, могут рассчитывать фермеры и рыбаки.

«В этом коронавирусном кризисе подойдут только самые сильные ответы. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Каждый доступный евро в бюджете ЕС будет перенаправлен на его решение, каждое правило будет упрощено, чтобы обеспечить быстрое и эффективное финансирование», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она уверена, что эти деньги помогут государствам-членам ЕС. Ляйен подчеркнула, что европейская солидарность и заключается в подобном объединение с использованием программы поддержки.

В то же время, в ЕС уверены, что такое стимулирование экономики дополнительными деньгами поможет смягчить удар, который нанесет текущий кризис и поможет перезапустить финансовую систему и работу бизнеса, когда ситуация стабилизируется.

Кроме того, дер Ляйен извинилась перед итальянцами за то, что в начале эпидемии Евросоюз продемонстрировал эгоизм и недостаточную солидарность с Италией, которую коронавирус поразил сильнее всего, пишет газета la Rebuplicca.

Несколько дней назад в Организации Объединенных Наций призвали участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам странам G20 с просьбой отменить санкции в связи с распространением коронавируса, чтобы нуждающиеся государства могли без помех получать медикаменты, оборудование и товары первой необходимости.

В России Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для борьбы с последствиями распространения коронавируса в стране.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года.

По данным статистического портала Worldometer, на 2 апреля в мире зафиксировано больше 950 тыс. случаев заражения, умерли 48,3 тыс. человек, выздоровели — 202,8 тыс.