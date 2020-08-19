Евросоюз в скором времени введет санкции против Белоруссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, санкции коснутся тех, кто несет ответственность «за насилие, репрессии и сфальсифицированные выборы». Он не исключил, что в список попадет президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее дипломат отметил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов, озвученные белорусскими властями.

Он призвал Минск найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти». Мишель также анонсировал выделение 53 миллионов евро «для белорусского народа».

«Сценарий «цветной революции»

Политолог Анна Арямова в эфире радио Sputnik предположила, по какому пути в ЕС хотят направить развитие событий в Белоруссии.

По ее словам, разыгрывается сценарий «цветной революции». Эксперт считает, что Евросоюз найдет «марионеток», которые будут встречаться с лидерами западных государств.

«В итоге Белоруссия получит какого-то человека, который к госуправлению не имеет никакого отношения, но будет возглавлять государство, чтобы выполнять указания Запада», ‒ считает она.

Протесты в Белоруссии

Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.

В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли три или четыре демонстранта.