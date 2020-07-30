Совет ЕС ввел санкции против российских физических и юридических лиц за кибератаки, угрожающие Евросоюзу, сообщил официальный Журнал ЕС.

Ограничения включают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС.

В санкционный список, как следует из документа, попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Помимо них в список вошли два представителя Китая и по одной организации из КНР и КНДР.

Как отметили в Совете ЕС, ограничения ввели, в том числе, за попытки кибератак против ОЗХО, а также за кибератаки с помощью вредоносных программ WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения со стороны Запада.

Режим киберсанкций ЕС вступил в силу в мае 2019 года и до сих пор не применялся.

Введение санкций требует единогласного одобрения всех стран-членов.