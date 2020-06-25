Европейский союз внимательно следит за голосованием в России по поправкам в Конституцию и надеется, что Россия сделает все возможное, чтобы международные обязательства страны продолжали выполняться, сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы внимательно следим за этим… Интересна поправка, касающаяся превалирования Конституции России над международным правом и решениями международных судов… Надеемся, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить юридические рамки, которые помогут сделать так, что международные обязательства России будут выполняться», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о поправке, позволяющей действующему президенту России баллотироваться на новый срок, представитель ЕК подчеркнул, что «каждая страна сама определят длительность мандатов своих президентов. «Каждая страна имеет право определять длительность мандата своих лидеров», — указал он.

Как ранее заявлял МИД РФ, законодательство ряда, в том числе европейских, стран имеет «резервации», гарантирующие приоритет конституции над решениями других судов. Там задавались вопросам, «почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права».

Голосование по поправкам в Конституцию 1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

1 из 17

Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.

2 из 17

Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.

3 из 17

На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.

4 из 17

Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.

5 из 17

Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.

6 из 17

За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.

7 из 17

Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.

8 из 17

Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.

9 из 17

В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.

10 из 17

Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.

11 из 17

Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.

12 из 17

Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

13 из 17

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.

14 из 17

Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.

15 из 17

В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.

16 из 17

Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.

17 из 17

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.