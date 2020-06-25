Европейский союз внимательно следит за голосованием в России по поправкам в Конституцию и надеется, что Россия сделает все возможное, чтобы международные обязательства страны продолжали выполняться, сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы внимательно следим за этим… Интересна поправка, касающаяся превалирования Конституции России над международным правом и решениями международных судов… Надеемся, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить юридические рамки, которые помогут сделать так, что международные обязательства России будут выполняться», — сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о поправке, позволяющей действующему президенту России баллотироваться на новый срок, представитель ЕК подчеркнул, что «каждая страна сама определят длительность мандатов своих президентов. «Каждая страна имеет право определять длительность мандата своих лидеров», — указал он.
Как ранее заявлял МИД РФ, законодательство ряда, в том числе европейских, стран имеет «резервации», гарантирующие приоритет конституции над решениями других судов. Там задавались вопросам, «почему такое чрезмерное внимание уделяется данному конкретному аспекту, который абсолютно легитимен с точки зрения международного права».
Голосование по поправкам в Конституцию1 из 17
Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.2 из 17
Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.3 из 17
На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.4 из 17
Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.5 из 17
Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.6 из 17
За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.7 из 17
Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.8 из 17
Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.9 из 17
В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.10 из 17
Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.11 из 17
Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.12 из 17
Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.13 из 17
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.14 из 17
Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.15 из 17
В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.16 из 17
Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.17 из 17
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.
1 из 17
Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пришел на избирательный участок № 727 во Владивостоке вместе с супругой.
2 из 17
Голосование проводится с соблюдением санитарных требований.
3 из 17
На участках оборудованы места для дезинфекции рук, пункты контроля температуры, на входе размещены дезинфекционные коврики.
4 из 17
Пациенты больниц могут проголосовать по поправкам, если в медучреждении созданы временная комиссия и участок.
5 из 17
Медицинский работник принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре во Владивостоке.
6 из 17
За порядком на избирательных участках следят общественные наблюдатели.
7 из 17
Желающие стать общественными наблюдателями подали более 440 тысяч заявок.
8 из 17
Наблюдать за голосованием вызвались также иностранные депутаты, представители политических партий, общественные деятели и журналисты.
9 из 17
В ЦИК отметили, что система полностью готова к голосованию: все бюллетени и средства защиты на месте.
10 из 17
Все участковые комиссии — а их более 96 тысяч — приступили к работе.
11 из 17
Проголосовать можно в любой день с 25 июня по 1 июля.
12 из 17
Достаточно прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.
13 из 17
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00.
14 из 17
Зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев проголосовал на участке в гимназии № 1448 на улице Довженко.
15 из 17
В Москве открыты 3,6 тысячи избирательных участков, на всех ведется видеонаблюдение.
16 из 17
Кроме того, Москва и Нижегородская область стали двумя пилотными регионами, где можно проголосовать дистанционно.
17 из 17
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.