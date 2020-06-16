Европейский союз рассчитывает, что Россия использует свое влияние для поиска решений по ситуации на Украине, в Ливии, Сирии, ближневосточном урегулировании, написал в Twitter верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Обсудили с министром иностранных дел России (Сергеем – ред.) Лавровым коронавирус, международное сотрудничество и ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, ближневосточное урегулирование, иранское досье. Мы рассчитываем на то, что Россия использует свое влияние для поиска политических решений на основе международных правил и соглашений», — написал глава европейской дипломатии.